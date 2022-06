Roma, nascondeva in casa 4,5 kg di droga e 18 mila euro: arrestato 26enne

Si aggirava con fare sospetto e questo ha allertato i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro, che si trovavano lungo via Belmonte Piceno, in zona Fidene. E che hanno pensato bene di fermarlo per un controllo: lui, un 26enne romano, senza occupazione e con precedenti, è stato trovato con droga e denaro contante e ora è gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cosa è stato trovato durante la perquisizione in casa

Lo scorso pomeriggio il 26enne è stato fermato per un controllo e i Carabinieri gli hanno trovato addosso hashish e denaro contante. Così hanno pensato bene di perquisire la sua abitazione, dove sono stati trovati oltre 4 kg di hashish, circa mezzo chilo di marijuana e 18.200 euro in contanti.

L’arresto

Il giovane pusher è stato arrestato, sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttivo. Dove il suo arresto è stato convalidato.