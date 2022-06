Roma, attraversano la strada per tornare a casa per cena: investiti due fratellini

Stavano tornando a casa per andare a cenare ma, mentre attraversavano la strada, sono stati investiti da un’auto. È successo ieri sera, intorno alle ore 20:00, a Roma, in zona Fidene. I due fratelli, un bambino di 13 anni e una ragazza di 15 anni, stavano attraversando via Don Giustino Rossolillo.

L’investimento

In quel momento è sopraggiunta una Peugeot 207 il cui conducente non si è accorto della presenza dei due fratelli, colpendoli entrambi. Il più piccolo è stato preso di striscio, mentre la sorella più centralmente. I due fratellini sono finiti a terra e sono stati immediatamente soccorsi.

13enne e 15enne in ospedale

Il conducente dell’auto si è fermato a prestare aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo III Nomentano per i rilievi e i sanitari del 118. I due ragazzi sono stati portati in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Traumi e contusioni per entrambi, più serie per la sorella, meno importanti per il fratello.

I caschi bianchi sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e stabilire il punto d’impatto. In quel punto, infatti, ci sono le strisce pedonali. Gli agenti dovranno stabilire se i due fratellini stessero attraversando nel passaggio riservato ai pedoni.