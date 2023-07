Roma, nascondono due quintali di droga in un deposito: arrestati due narcotrafficanti

Erano riusciti a oltrepassare la frontiera, facendo passare oltre 220 chilogrammi di hashish proveniente dalla Spagna. Ma la droga, appena arrivata a Roma, è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma presso un deposito situato a Giardini di Corcolle, riconducibile a una società di logistica, risultata estranea al traffico.

Cannabis nascosta sotto i listoni del parquet

I militari delle Fiamme Gialle del Gruppo di Guidonia Montecelio, nel corso di un controllo di alcune partite di merce proveniente dall’estero, si sono insospettite alla vista di diversi bancali contenenti listoni di parquet giunti dalla Spagna e hanno deciso di procedere a un’ispezione più accurata che ha permesso di rinvenire i panetti di cannabis occultati all’interno.

L’arresto in flagrante

Gli agenti, appostati all’interno del deposito, hanno visto due persone – di nazionalità italiana – che poco dopo si sono presentate per il ritiro del carico. I militati le hanno quindi arrestate dai militari con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto, disponendo nei loro confronti la misura cautelare in carcere.

Fiumi di droga dalla Spagna

Solo qualche mese fa, il 1° marzo, erano finite in manette altre due persone dopo aver importato un ingente carico di droga dalla Spagna. Le modalità erano simili. i due uomini, di 45 e 43 anni, avevano da poco ricevuto la droga per mezzo di due bancali di pellet provenienti dalla Spagna e l’avevano depositata in un magazzino ritenuto la ”casa madre” delle loro operazioni, a Roma, in zona Prenestino.

Quella volta si trattava di un carico davvero ingente: oltre 500 chili di droga. L’operazione antidroga era stata stata condotta dalla Squadra Mobile che, dopo aver predisposto un servizio di appostamento presso il deposito, era riuscita a individuare i due uomini. Il primo era stato posto a fermo di indiziato di delitto, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di traffico di sostanza stupefacente in ordine all’importazione in Italia dell’ingente quantitativo di 512 chili di hashish, mentre il secondo era arrestato in fragranza di reato in quanto trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di 21,300 chili di hashish.