Roma, follia in strada: urla e sferra un pugno agli agenti durante un controllo

Roma. Gli scali ferroviari sono zone critiche, da sempre. Per questo un recente Tavolo Tecnico imbastito dalla Questura ha comportato un aumento dei controlli proprio nei pressi di tali zone, soprattutto in considerazione delle indicazioni emerse in sede di Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura.

Il Tavolo Tecnico della Questura

Così, dopo il briefing iniziale e la stesura di un piano operativo, gli agenti del commissariato Viminale, nella giornata di martedì, unitamente a personale del Reparto Mobile, della polizia ferroviaria Scalo Roma Termini, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno messo in atto dei servizi straordinari nell’area della stazione ferroviaria Roma Termini e nelle zone limitrofe. L’obiettivo principe era quello di contrastare i reati predatori, monitorare eventuali abusivi commerciali e inibire lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Aggressione e lesioni ai poliziotti durante un controllo

Ma la giornata è stata, a dir poco movimentata anche al di fuori del perimetro ferroviario preso di mira dai controlli. Quando gli agenti hanno deciso di estendere il loro perimetro di azione, e quindi allontanarsi anche dalla stazione Termini, sono giunti in Via delle Sette Sale angolo Via delle Terme di Traiano per proseguire la loro opera, e qui, durante il controllo routinario messo in pratica, hanno dovuto trarre in arresto due 28enni nigeriani per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

La dinamica delle aggressioni: cosa è successo

I due uomini, dopo la richiesta di esibire i loro documenti d’identità hanno subito iniziato ad inveire contro i poliziotti, con un linguaggio non proprio elegante, contrassegnato da frasi scurrili e oltraggiose. Ma le invettive verbali, purtroppo, non sono state le uniche: al conseguente invito a seguirli in Ufficio per ulteriori accertamenti, i due 28enni hanno reagito scagliandosi contro di loro con calci e pugni, procurando alcune lesioni agli agenti intervenuti. Solamente dopo qualche tempo, e con grande fatica, i poliziotti sono riusciti ad immobilizzare e ad arrestare i due per i reati suddetti. Il loro arresto è stato convalidato.