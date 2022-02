Roma. ‘Non prendo ordini da una donna’: 23enne accoltella la datrice di lavoro

Scene di follia a Roma, in zona Appio Tuscolano. Un ragazzo di 23 anni, commesso in una lavanderia, non ha sopportato che a dargli ordini non fosse un uomo, ma una donna. E per questo, all’ennesima richiesta – del tutto lecita – ha reagito accoltellandola.

“Non prendo ordini dalle donne!” e accoltella la datrice di lavoro

E’ successo giovedì mattina, intorno alle 9:00, in una lavanderia di via di Santa Maria Ausiliatrice. La titolare, una ragazza di 38 anni originaria del Bangadlesh, incinta di 5 mesi, chiede al suo dipendente di evadere un ordine. Ma lui, un 23enne bengalese, per tutta risposta afferra un paio di forbici dalla punta acuminata e con quelle inizia a colpire la donna, urlandole: “Io non prendo ordini dalle donne!”.

La 38enne prova a difendersi mettendo le braccia in avanti e viene colpita alle mani. Si sentono le urla del ragazzo e quelle della donna, spaventata, che chiede aiuto. Lui è una furia. Per fortuna in quel momento arriva il marito della signora, che si butta a corpo morto sul dipendente per cercare di staccarlo dalla moglie: lo tira via, mentre la gente del quartiere si è radunata davanti al negozio ed ha già chiamato il numero unico delle emergenze.

L’intervento della polizia

Sul posto arriva un’ambulanza per soccorrere la donna, che perde sangue dalle mani: fortunatamente si è protetta e il 23enne non è riuscita a colpirla in altre parti del corpo. Arrivano anche i poliziotti su una volante, ma nel frattempo il 23enne è fuggito. La donna viene portata al pronto soccorso, dove viene medicata: per lei 5 giorni di prognosi per i tagli alle mani.

Gli agenti invece si mettono alla ricerca dello straniero: lo trovano subito dopo, nella vicina Piazza Cantù. Il giovane viene arrestato con l’accusa di lesioni aggravate. A breve ci sarà il processo per direttissima.