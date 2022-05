Roma. Non vuole fare la fila al pronto soccorso: litiga con gli altri pazienti e distrugge la sala d’attesa

Si era, forse, stancata di aspettare. Non ce la faceva più a stare in fila e anziché mantenere la calma, ha pensato bene di dare in escandescenze e di litigare con altre persone che, proprio come lei, erano in attesa al pronto soccorso per una visita. È successo ieri sera a Roma, all’ospedale San Camillo.

“Per favore, si calmi”: e dà di matto nel pronto soccorso del San Camillo

Ieri sera una donna di origini colombiane, ma residente a Roma, era in attesa di una visita al pronto soccorso del San Camillo quando, improvvisamente, ha dato in escandescenze e ha iniziato a litigare con altri pazienti, che erano lì per lo stesso motivo. All’invito del personale addetto alla sicurezza che le chiedevano di calmarsi, la donna ha pensato bene di colpire la porta d’ingresso dell’area di arrivo delle ambulanze danneggiandola.

L’intervento dei Carabinieri

Allertati tramite 112, i Carabinieri sono intervenuti: l’hanno prima riportata alla calma, poi l’hanno identificata e segnalata all’Autorità Giudiziaria.