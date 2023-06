Roma, nudo nella Basilica di San Pietro: protesta contro la guerra in Ucraina

Ha scelto un modo singolare per protestare contro la guerra in Ucraina. Un modo che ha lasciato di stucco i tanti turisti che ieri pomeriggio affollavano la Basilica di San Pietro: s’è denudato ed è salito sull’altare del Berinini. Un episodio che non ha mancato di fare scalpore e che, alcuni dei turisti presenti, hanno anche immortalato facendo video e foto con il cellulare e le immagini sono state fatte girare su Telegram e anche su Welcome to favelas.

L’uomo è stato immortalato e le immagini sono state postate sui social

Mancava poco alla chiusura al pubblico, quando si è verificato l’episodio che ha lasciato basite le numerose persone che ancora si trovavano nella Basilica. Una scena che oltre a richiamare l’attenzione dei visitatori, ha fatto accorrere anche custodi e gendarmi del Vaticano che hanno fatto rivestire l’uomo e lo hanno accompagnato in Gendarmeria per identificarlo e sentire quanto aveva da dire sull’accaduto. Ascoltato, l’uomo ha raccontato della sua sofferenza per la guerra in corso in Ucraina, manifestando particolare dolore per i bambini coinvolti nel conflitto. Da accertamenti sarebbe risultato, inoltre, che il protagonista della vicenda soffra di problemi depressivi.

Solo qualche tempo fa un’auto impazzita ha forzato i varchi della Santa Sede

Solo due settimane fa, il 19 maggio scorso, sempre in Vaticano s’è verificato un altro episodio singolare che, però, ha provocato scompiglio e paura: un’auto ha forzato i varchi di ingresso ignorando l’alt delle Guardie della Santa Sede. Alla guida della macchina c’era un 40enne in stato di alterazione psicofisica che è stato arrestato. Ma la Gendarmiera, prontamente intervenuta, si è vista costretta a esplodere alcuni colpi di arma da fuoco, mirando alle ruote, per interrompere la corsa dell’auto ‘impazzita’. Solo una volta raggiunto il cortile di San Damasco il conducente del mezzo è sceso dalla macchina e si è consegnato alle forze dell’ordine che hanno proceduto all’arresto. (foto di Welcome to favelas)