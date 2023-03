Roma, nuove vandalizzazioni ai bus dentro il deposito ATAC di via Candoni. La situazione merita attenzione istituzionale, considerato come negli ultimi giorni siano diversi gli episodi legati a vandalizzazioni dei mezzi. La motivazione sempre la stessa: dal vicino campo nomadi giunge di tutto, in primis pietre che spaccano i vetri e vandalizzano gli autobus fermi all’interno del deposito. Una situazione che va avanti da decenni, cui i dipendenti ATAC sono esausti.

Roma, l’ultima sassaiola contro il deposito di via Candoni

Sulla situazione, interviene l’attivista politica Micaela Quintavalle, peraltro ex dipendente ATAC: “Stanotte davanti al solito deposito i soliti rom hanno rotto con le pietre i vetri di tre bus! Io davvero non so più che pensare!!!! Ma a sto punto mi auguro che gli autisti rimangano sempre illesi! Sarebbe quasi da augurarsi di trovarsi sul tavolo operatorio i dirigenti che non si occupano della sicurezza dei propri dipendenti!!!! Questi lavoratori rischiano di non tornare a casa dai propri figli la sera!!!!!!!!!”.

Una situazione ripresa anche da Marco Palma, eletto in XI Municipio di Roma Capitale nelle fila di Fratelli d’Italia: “Ricordo sommessamente che, nel nostro umile ruolo che ricopriamo, nella qualità di primo firmatario ma con il supporto di tutta l’opposizione, abbiamo chiesto un consiglio straordinario dal mese di gennaio da svolgersi all’interno della Sede Atac di Candoni. Qualcuno ci dia una data, ma non solo a noi anche ai residenti di Muratella (capisco gli impegni ma tutti ne abbiamo )”.

Una situazione che ormai è diventata ingestibile, con i danni riportati da ATAC che, paradossalmente, sono solo il danno minore all’interno di questa incresciosa vicenda. Ai numerosi incendi che avvengono nel campo di via Candoni, che inquinano pesantemente la Magliana e i quartieri limitrofi, fa riflettere la condizione dei lavoratori ATAC, che ogni giorno rischiano la vita per posteggiare o far uscire i mezzi da quel deposito.