Nuovo Salario, dopo il mercatino le strade diventano discariche: rifiuti ingombranti, spazzatura e transenne in curva (VIDEO)

barbari, i visigoti, che hanno saccheggiato la Capitale, proprio come avvenne qualche secolo fa, depredando e distruggendo tutto. E, ovviamente, gozzovigliando qua e là, hanno lasciato una marea sconfinata di mercatino degli ambulanti di Forte dei Marmi. Ma si tratta di un falso storico, senza dubbio. Di fatto, la discarica a cielo aperto che ancora nella serata di ieri si trovava a Nuovo Salario era impressionante: Roma. Sono passati ii visigoti, che hanno saccheggiato laproprio come avvenne qualche secolo fa, depredando e distruggendo tutto. E, ovviamente, gozzovigliando qua e là, hanno lasciato una marea sconfinata di rifiuti. Questo potrebbe essere stato il pensiero di un avventore che nella giornata di ieri si fosse trovato alla fine del. Ma si tratta di un falso storico, senza dubbio. Di fatto, la discarica a cielo aperto che ancora nella serata di ieri si trovava a Nuovo Salario era impressionante: rifiuti, immondizia, oggetti di grosso calibro di ogni tipologia lasciati a marcire per le strade. E poi, ancora, bottiglie, cibo e chi più ne ha più ne metta.

Le strade del quartiere diventano discariche di rifiuti

Certo, il mercatino degli ambulanti di Forte dei Marmi deve essere stato un successo, ma una volta conclusosi, queste erano le condizioni della strada con rifiuti ovunque, discariche a cielo aperto e transenne lasciate in mezzo alla strada, anche in curva. Come racconta il nostro reporter che è andato ad esaminare la situazione – Reporter Montesacro – solamente dopo diverse ore, durante la notte, una parte della via è stata ripulita e solo dopo alcune segnalazioni alla Polizia di Roma Capitale sono state rimosse le transenne che intanto erano ferme lì e sarebbero rimanete in quelle condizioni chissà per quanto tempo ancora. Ma la situazione non è ancora. completamente integra.

Rifiuti e segnalazioni continue: il video