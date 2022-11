Roma, occupano una casa e rubano energia: denunciati

Avevano trasformato una cantina in un vero e proprio appartamento. E lì avevano creato il loro ‘nido’ con tanto di cucina, bagno, tre camere (per un totale di 7 posti letto). Non solo inventiva o creatività perché loro, ben 5 persone, hanno occupato abusivamente quella casa di proprietà dell’Ater e, come se non bastasse, si sono allacciati all’energia elettrica per non pagare.

Forza la serratura ed occupa la casa: nei guai 29enne

L’occupazione abusiva in zona Parioli

L’occupazione abusiva è stata scoperta dagli agenti della Polizia di Roma Capitale del II Gruppo Parioli in Piazza Melozzo da Forlì. Tutto, però, è partito da una segnalazione da parte dell’Ater: da lì sono partite le indagini. E i caschi bianchi hanno accertato anche i lavori di ‘trasformazione’: dalla cantina le 5 persone avevano messo in piedi un vero e proprio appartamento, con tanto di allaccio abusivo alla rete elettrica.

La denuncia

Le 5 persone sono state denunciate, poi al termine degli accertamenti l’alloggio è stato sgomberato e restituito all’Ater, che ha ripreso possesso dell’appartamento. E ha allarmato l’accesso per evitare future occupazioni, che sembrano ormai sempre più frequenti.