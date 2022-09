Roma, l’allaccio abusivo per avere acqua e luce gratis: tre persone nei guai

Avevano allacciato abusivamente le forniture. È stato in un servizio di controllo in via Montottone, località Corcolle, in un insediamento abusivo di contrasto degli allacci abusivi alla rete idrica ed elettrica che i Carabinieri della Compagnia di Tivoli, insieme ai colleghi del Gruppo Carabinieri Forestali di Roma e con la collaborazione di tecnici specializzati delle società “E-distribuzione” e “Acea Acqua Spa”, hanno denunciato a piede libero 3 persone.

I carabinieri scoprono i contatori manomessi

Due donne e un uomo sono stati denunciati perchè rifornivano un’abitazione con allacci abusivi alla rete idrica pubblica ed alla rete elettrica nazionale manomettendone i contatori.

Ancora non si sa a quanto ammonti il danno che il personale delle due società che gestiscono i servizi stanno ancora quantificando.