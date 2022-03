Roma Ostiense, minimarket sporchi e senza rispetto della normativa anti-Covid: chiusi 3 negozi

Non erano in regola con le normative anti-Covid. E, quando gli agenti del commissariato Colombo, della squadra di Polizia Amministrativa della Questura e delle Volanti dell’U.P.G.S.P. sono entrati per fare una verifica riguardo al controllo igienico sanitario dei locali, hanno trovato gravi carenze.

Per questo tre minimarket sono stati chiusi ieri in zona Ostiense. Due resterà con le serrande abbassate per due giorni, l’ultimo invece ha avuto un provvedimento di chiusura per tre giorni, in quanto le mancanze riscontrate erano più gravi.

Cerca di evitare il controllo e minaccia i poliziotti: denunciato

Le verifiche sono state effettuate nell’ambito di una attività straordinaria di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato. Gli agenti hanno effettuato dei mirati servizi di prevenzione per la sicurezza presso la stazione metropolitana Linea B, alla fermata “Basilica San Paolo”. Nel corso dei controlli hanno sottoposto ad accertamenti le persone in transito. Sono state identificate 73 persone, di queste 23 erano con pregiudizi di polizia. Una di loro, che non voleva essere identificata, ha iniziato a minacciare i poliziotti. L’uomo, non contento, ha poi insultato gli agenti e iniziato a comportarsi in maniera molto alterata. Una volta identificato è stato denunciato per minaccia, oltraggio a Pubblico Ufficiale e vilipendio alle istituzioni.