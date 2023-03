Roma, parcheggia sul marciapiede e per evitare la multa dà una patente falsa: sanzionato e denunciato

via Aurelia, all’altezza di via Baldo degli Ubaldi, bloccando il passaggio dei pedoni. Ma l’ingombrante mezzo è stato notato da una pattuglia della Ha parcheggiato il suo camion, con tanto di rimorchio, sul marciapiede, in, all’altezza di, bloccando il passaggio dei pedoni. Ma l’ingombrante mezzo è stato notato da una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio, che, vedendo l’autoarticolato ostacolare la circolazione pedonale, ha deciso di intervenire.

Il controllo dei documenti

I caschi bianchi intervenuti hanno chiesto al conducente, un uomo italiano di 44 anni, di mostrare i propri documenti di guida. E lui ha consegnato una patente italiana. Ma gli agenti hanno notato sul documento delle difformità tali da richiedere ulteriori accertamenti, al termine dei quali la patente è risultata contraffatta.

Il 44enne è stato quindi denunciato per possesso di documento falso e sanzionato sia per la sosta irregolare, sia per la guida del mezzo, risultato privo dei requisiti previsti dalla legge. L’autocarro è stato sottoposto a fermo amministrativo e portato in un deposito giudiziario.

https://www.ilcorrieredellacitta.com/news-roma/roma-fermato-alla-guida-con-una-patente-falsa-scatta-una-multa-di-3-500-euro.html