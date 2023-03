Roma, gli rubano la bici fuori al supermercato: ritrovata con il Gps nel campo rom

Roma. Derubato della bici è poi riuscita a ritrovarla grazie al dispositivo Gps che vi aveva installato. Uno spiacevole inconveniente che alla fine si è però risolto nel migliore dei modi. Protagonista dell’accaduto uno studente universitario che aveva lasciato il mezzo a due ruote legato ad una rastrelliera ma, appena il tempo di tornare dal fare la spesa, ecco che della bici nessuna traccia. Fatto scattare l’allarme, la bici è stata poi geolocalizzata – grazie ad un piccolo apparecchio Gps installato dallo studente e collegato al telefonino – in un campo rom della Capitale e lo studente è poi andata a riprendersela insieme agli agenti della Polizia Locale.

Maxi furto nella notte: si intrufolano nella sala slot e rubano la cassaforte. Bottino da 46mila euro

Il furto della bici e il ritrovamento con il Gps

Il furto della bici è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 marzo, quando lo studente era andato a fare la spesa in un supermercato – probabilmente una Lidl – di via Prenestina, in zona Tor Tre Teste. Legato il mezzo a due ruote su una rastrelliera, una volta tornato dalle compere della sua bici non c’era più traccia. Tuttavia, lo studente è stato alquanto previdente perché aveva installato sul mezzo un dispositivo Gps che in poco tempo gli ha permesso di risalire all’oggetto. Si trattava di un piccolo apparecchio che, collegato ad un’app, ha permesso agli agenti di ritrovare il mezzo all’interno del campo ed a riconsegnarlo in brevissimo tempo al legittimo proprietario.

Il ritrovamento della Polizia Locale nel campo rom

Infatti, subito dopo, segnalato il fatto alle autorità, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e del gruppo IV Tiburtino, hanno ritrovato la due ruote nel campo rom di via Salviati e poi subito riconsegnata al legittimo proprietario. Uno spiacevole inconveniente quello vissuto dal ragazzo che si è poi però risolto nel migliore dei modi. Per il momento non sono stati individuati i responsabili del furto del mezzo a due ruote.