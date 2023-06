Roma, parcheggia sulle strisce: i residenti rovesciano un secchione di rifiuti addosso all’auto

Ha parcheggiato la sua auto sulle strisce pedonali, probabilmente perché non trovava un posto “regolare”. Poi se ne andato, tranquillo, sapendo – o sperando – che la polizia locale non sarebbe passata per sanzionare l’infrazione. Quello che l’automobilista non ha immaginato, però, è che i residenti della zona, evidentemente stanchi del “parcheggio selvaggio”, stavano meditando vendetta.

Ed ecco che in pieno centro a Roma, in zona Testaccio, invece della multa l’automobilista, quando è tornato si è ritrovato la sua vettura ricoperta di rifiuti. Durante la sua assenza, infatti, qualcuno aveva rovesciato sul cofano i bidoni della spazzatura, per far capire al “maleducato” quali sono le regole del codice della strada.

La reazione… maleodorante

La foto dell’auto ricoperta di immondizia è stata postata sulla pagina Facebook The Roman Post. E lì, vedendo quello che era successo, gli internauti si sono scatenati, dando ragione a chi aveva reagito innondando di rifiuti l’auto parcheggiata sulle strisce. Ma c’è chi avrebbe fatto anche peggio. “Bella idea pero’ troppo facile da rimuovere e il cafone automunito butterà tutto in strada con una sola bracciata. Molto piu’ elegante rifargli la fiancata con una chiave”, suggerisce un utente.

“Se lo facessero tutti, sicuramente nessuno parcheggerebbe più sulle strisce! Come si dice: amor con amore si paga!”, commenta Pinangela. Ma c’è chi riflette. “Una multa ci vorrebbe, non per l’immondizia, ma solo per un motivo: il proprietario, molto probabilmente, getterà tutto a terra oppure partirà e con la velocità spargerà tutto qua e là”. E infatti, qualche ora dopo, arriva il commento di di Tiziana. “Vedi poi stamattina dove stava la mondezza, a terra! Dovete chiamare i vigili, quando succedono queste cose!”.

Infine c’è chi va controcorrente. “Certo, dietro la tastiera tutti bravi. Poi quando toccano la vostra, di macchina le cose sono diverse. Pensate bene a quello che avete scritto. Qui, tra il cinema, i ristoranti, i locali, l’ex mattatoio e i film che girano che si prendono una via intera come è successo per 2 giorni in via Franklin e che occupano spazio, non c’è mai posto per parcheggiare. Spero soltanto che un giorno non debba capitare a tutti quelli che hanno scritto. Certo, gli sta bene trovare la macchina in questo stato, ma magari è tornato tardi da lavoro e non trovava parcheggio: siete tutti grandi dietro la tastiera, tutti pronti a giudicare”, scrive Claudio.