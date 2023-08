Roma, paura a Fontana di Trevi: bimbo si perde tra la folla

Paura a Fontana di Trevi, a Roma. Una coppia di turisti, insieme al loro figlio di 9 anni, stava ammirando uno dei monumenti più belli della capitale d’Italia. Quando, improvvisamente, è successo qualcosa. I genitori si sono voltati e Benyamin – questo il nome del piccolo – non c’era più. E’ successo lunedì 31 luglio 2023.

Paura a Fontana di Trevi, Benyamin si perde tra la folla

È stato un attimo ed una coppia di turisti ha perso di vista Benyamin, il loro figlio di appena 9 anni, tra le tante persone che stavano ammirando la Fontana di Trevi. L’allarme è scattato subito ed in tempo reale la foto di Benyamin è arrivata sugli smartphone di tutte le Forze dell’Ordine che operavano in quel momento nel centro storico. Sono stati i poliziotti della Sezione Volanti ad effettuare l’intervento risolutivo anche grazie alla solerzia di una commerciante: il bambino, infatti, si era rifugiato in un negozio di corso Vittorio Emanuele II. Gli agenti hanno subito confermato alla mamma di aver ritrovato Benyamin che ha poi raggiunto e, finalmente, riabbracciato. La Questura di Roma ha diffuso una foto eloquente. Mostra la mamma di Benyamin e il piccolo, sorridenti, in compagnia di due poliziotti. La paura è stata tanta, ma il lieto fine è ciò che conta.

