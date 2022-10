Roma, perde il cellulare e dà in escandescenze: prima aggredisce i passanti, poi picchia i carabinieri

Momenti di panico questa notte a Roma a causa di… un cellulare smarrito. Lo smartphone era stato perso da ragazzo dopo una serata trascorsa in un locale del centro, in via Ara Coeli. Stare senza il prezioso device ha fatto uscire fuori di testa l’uomo, che ha iniziato a insultare e molestare i clienti e i passanti.

Sotto i fumi dell’alcol, e in più sicuramente in preda al panico e all’agitazione, l’uomo, un 25enne romano, ha cominciato a dare in escandescenze, prendendosela con gli ignari passanti. E proprio loro hanno chiamato il NUE 112, spaventati dalla furia del giovane.

La furia contro i Carabinieri

Davanti al pub sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Centro. Ma, alla vista dei militari, il 25enne si è agitato ancora di più. Si è infatti scagliato contro i Carabinieri, strattonandoli e picchiandoli. Il ragazzo, contenuto a fatica dai militari, è quindi bloccato.

È stato poi portato portato in ospedale, al S. Spirito, in codice giallo, in stato di ubriachezza. Per lui è scattata una denuncia per oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.