Roma, pericoloso incendio boschivo: le fiamme arrivano vicino a una scuola e una pompa di benzina

Dell’ultima ora è l’incendionel quartiere. Le fiamme si sono spinte fin all’ingresso di una scuola situata nei pressi. Ma non è tutto.

Nei pressi della zona, infatti, è presente una scuola e, quel che è peggio, anche una pompa di benzina . Le operazioni si stanno concentrando, dunque, proprio sulla circoscrizione dell’incendio, per evitare che raggiunga i punti sensibili.

Il secondo fronte dell’incendio, invece, si è diretto verso il benzinaio che si trova sul Viadotto dei Presidenti. Le fiamme erano pericolosamente vicine quando è stato diramato l’allarme. Poi, fortunatamente, grazie alla preparazione dei volontari della protezione civile, dei VVF e della polizia di stato il peggio, per ora, è stato scongiurato. Intanto, però, i residenti sono scesi in strada per protestare contro l’amministrazione municipale e comunale.