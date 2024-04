Roma, pestato in strada con una bottiglia a Tor Bella Monaca: è caccia agli aggressori

I quattro si sarebbero dileguati dopo aver picchiato un uomo alla testa.

Rissa in piazza sfociata oggi a Tor Bella Monaca. Intorno all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 24 aprile, un gruppo di persone si è accanita, munita di bottiglie e cocci di vetro, contro un rivale via Paolo Ferdinando Quaglia, provandogli delle gravi ferite. Sono ancora ignote le motivazioni per cui sarebbe scoppiata la rissa, un episodio su cui in questo momento stanno indagando le autorità, sopraggiunte poco dopo la colluttazione sul posto.

Aggredito un uomo a Tor Bella Monaca: ferito alla testa con una bottiglia

Stando a quanto ricostruito, intorno alle ore 13 quattro persone di origine nordafricana si sarebbero riversate contro un cittadino tunisino, armate di bottiglie di vetro via Quaglia. L’uomo è stato picchiato violentemente e ha riportato delle ferite alla testa, tanto da rendere necessario il soccorso del 118 che ha urgentemente portato l’uomo presso l’ospedale più vicino.

Il soggetto risulta fuori pericolo, mentre i quattro aggressori si sono dati alla fuga dopo la rissa percorrendo largo Ferruccio Mengaroni. Sul posto sono sopraggiunte anche le volanti della polizia di Stato del commissariato Casilino, mentre gli agenti stanno facendo il possibile per risalire ai fautori dell’aggressione.