Roma, picchia la fidanzata e poi le ruba il telefono: identificato dai passanti

Roma. Doveva amarla, proteggerla invece non riusciva a vedere oltre la propria gelosia. Sarebbe stato proprio questo il motivo che ha fatto andare su tutte le furie l’uomo — un 45enne romano — che dopo aver picchiata la propria fidanzata le ha sottratto il telefono. Un incubo per la malcapitata, al quale i Carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno messo fine. Il 45enne è stato, infatti, arrestato.

Picchia e deruba la fidanzata: l’allarme dei passanti

I Carabinieri sono giunti in piazza del Torraccio di Torrenova, chiamati al 112 da parte di alcuni passanti. La donna, 29 anni romana, ha raccontato che il fidanzato l’ha rapinata del cellulare per motivi di gelosia ma che, come se non bastasse, prima l’aveva picchiata. La scena non è passata inosservata ad alcuni passanti che non sono stati indifferenti ed anzi hanno allertato le autorità e fornito la loro testimonianza.

Le indagini dei militari e l’arresto

Pertanto, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, grazie ad immediate ricerche scattate nella zona sono riusciti a rintracciare il 45enne, con precedenti, poco lontano dal luogo dell’aggressione ed ancora in possesso del telefono cellulare della donna. L’uomo è stato arrestato. L’arresto è stato convalidato e l’indagato è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli.