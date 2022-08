Roma, la gelosia esplode alla fermata del bus: donna presa a pugni dal compagno

Una lite scoppiata per motivi di gelosia, poi la violenta aggressione. E’ così che una donna è finita in Ospedale la sera di Ferragosto dopo essere stata picchiata dal compagno in strada. A dare l’allarme è stato un passante che, assistendo alla scena, ha chiamato immediatamente la Polizia.

Donna aggredita al capolinea della Circonvallazione Cornelia

Poco prima, tra la coppia, era scoppiata un’accesa lite dovuta a motivi di gelosia come detto. Ad un certo punto però l’uomo ha colpito con un violento pugno la donna, di 48 anni, in pieno volto. Il tutto è successo intorno alle 21.00 al capolinea degli autobus alla Circonvallazione Cornelia.

Come sta la vittima dell’aggressione

Ad ogni modo per la vittima dell’aggressione, soccorsa dai sanitari, è stato necessario il ricovero in Ospedale (al Santo Spirito, ndr) dove le è stata refertata una prognosi di 25 giorni per le ferite subite.

Arrestato boliviano a Roma

Sul posto, dopo l’aggressione, sono intervenute le Volanti del Commissariato Prati che hanno subito bloccato l’uomo. Per lui, un cittadino boliviano classe 1980, sono scattate inevitabilmente le manette ai polsi.