Roma, picchiano il custode di un garage, rubano un suv e fuggono

Avevano ben in mente il loro ‘piano’: sapevano dove mettere a segno il colpo, come fare per fuggire e passare, per quanto possibile, inosservati. Forse, avevano studiato tutto nei minimi dettagli e bisognava solo passare dalle parole ai fatti. Così, domenica mattina, in pieno giorno, hanno fatto irruzione in un’autorimessa di via delle Palme e hanno portato via una macchina di grossa cilindrata.

La rapina nel garage di via delle Palme

Due uomini, uno di loro armato di pistola, con il volto travisato, con tanto di cappello e mascherina per non farsi riconoscere, hanno fatto irruzione nel garage di via delle Palme, all’altezza del civico 200. E qui, sotto la minaccia dell’arma, hanno aggredito il custode, un egiziano di 62 anni, che non ha avuto neppure il tempo di ribellarsi, di ostacolare quella rapina. I due malviventi lo hanno aggredito, lo hanno colpito al volto e poi si sono fatti consegnare le chiavi di un suv, una Tiguan Nera che era parcheggiata lì.

Caccia ai ladri

I due ladri, che erano arrivati lì con una Fiat 500 grigia, hanno rubato le chiavi dell’auto, del suv. Poi, uno di loro è fuggito a bordo della Tiguan nera. Il custode dell’autorimessa, invece, dopo la loro fuga è riuscito ad allertare le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. L’uomo, rimasto ferito, è stato trasportato al Policlinico Casilino in codice giallo, mentre gli agenti del Commissariato Prenestino stanno indagando per rintracciare i due malviventi. Per dare loro un volto e un nome.