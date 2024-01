Roma, polizia locale e Ama insieme per bonificare il quartiere Esquilino

Alcune pattuglie del I Gruppo Centro della polizia locale di Roma, insieme ad agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), hanno coordinato le attività da parte di Ama per la bonifica e rimozione di rifiuti in viale Manzoni, altezza via Principe Eugenio, nel quartiere Esquilino. E’ successo la mattina di mercoledì 17 gennaio 2024.

Una donna di 48 anni è stata identificata e sottoposta ad ordine di allontanamento, secondo quanto previsto dal regolamento. Alle operazioni era presente anche personale della sala operativa sociale di Roma. Come ha comunicato l’ufficio stampa della polizia locale di Roma Capitale, i controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni.

Il problema rifiuti a Roma, il commento di Alessandro Gassmann

Alessandro Gassmann torna ad attaccare su Twitter le autorità capitoline, il problema è sempre lo stesso: i rifiuti. La diatriba social.

Alessandro Gassmann torna a far parlare di sé, ma stavolta il proprio talento cinematografico non c’entra niente. È al centro di un dibattito che riguarda l’ambiente. L’interprete è sempre stato molto attento a certe tematiche, potrebbe definirsi tranquillamente un attivista. Soltanto che non è legato ad alcun movimento od organizzazione. Si limita a difendere i propri valori: il primo è quello che riguarda la città dove è nato e vive.

Vorrebbe vederla all’altezza della propria reputazione: pulita e senza criticità. Se la seconda ipotesi è difficile per tutti, sulla prima ci si può (e deve) lavorare: compito che non spetta solamente alle istituzioni, ma dato che Gassmann ha sempre mostrato un certo grado di civiltà e rispetto delle regole, conserva il diritto di lamentarsi – sempre nel rispetto e l’educazione dei ruoli – quando le cose non vanno. Il problema dei rifiuti attanaglia Roma (e non solo) da molto tempo: durante le festività natalizie si è riproposto il rebus dello smaltimento.