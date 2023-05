Roma, precipita da una scala alta 5 metri: operaio in codice rosso

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 25 maggio, s’è sfiorata la tragedia all’interno di un cantiere edile nel II Municipio. Un operaio è precipitato da una scala di cinque metri finendo in una vasca di contenimento in costruzione. I presenti sono stati tempestivi nel dare l’allarme e altrettanto celermente si è attivata la macchina dei soccorsi per salvare la vita dell’uomo.

La richiesta di intervento alla sala operativa e la corsa dei Vigili del Fuoco

Erano da poco passate le 12 quando è arrivata la richiesta di intervento alla sala operativa dei Vigili del Fuoco e nel giro di pochi minuti è stata inviata in via Giovanni Maria Lancisi, al civico numero 27, la squadra VVF di Tuscolano I, la 3 A, oltre al personale del nucleo Saf, al funzionario di guardia e al capo turno provinciale. La richiesta di aiuto indicava ‘soccorso a persona’. Un intervento nel quale gli operatori sono ben consapevoli che anche una manciata di minuti sono preziosi per salvare la vita di un uomo. E si trattava, effettivamente, di un emergenza che richiedeva velocità per salvare la vita all’operaio che era precipitato da 5 metri di altezza.

In breve l’operaio è stato recuperato e affidato alle cure dei sanitari

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto si sono resi conto che l’uomo era ancora cosciente. I Vigili del Fuoco, in breve tempo, sono riusciti a recuperare lo sfortunato e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, che successivamente ha provveduto al trasporto presso il pronto soccorso, in codice rosso. Al momento non si conoscono le condizioni del ferito che è stato sottoposto alle cure del caso.

Adesso, inevitabilmente, le forze dell’ordine saranno chiamate a svolgere accertamenti sul cantiere. Indagini utili a verificare intanto qual è stata la dinamica dell’incidente che ha provocato il ferimento dell’operaio, ma soprattutto il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui cantieri.