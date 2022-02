Roma, prima la lite poi l’aggressione: accoltellato 18enne

Prima forse una lite, poi la violenta aggressione culminata con un accoltellamento. Le zone di Roma sono diverse, ma i fatti degli ultimi giorni sembrano essere tutti simili e avere sempre come ‘protagonisti’ ragazzi molto giovani: in questo caso ad essere ferito è stato un 18enne, colpito con un coltello nel parco di via Vincenzo Tieri, in zona Cassia.

18enne accoltellato in zona Cassia

E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 17.50, in un parco di via Vincenzo Tieri. E’ qui che il giovane è stato accoltellato e ferito alla spalla sinistra e alla gamba, poi soccorso dal personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al San Filippo Neri. Cosa sia successo e perché ancora non è chiaro, così come non è stato dato ancora un nome all’aggressore, che dopo l’accoltellamento è fuggito. Sulla vicenda indagano gli agenti di Polizia, che ora dovranno fare chiarezza sull’episodio, che non sembrerebbe essere isolato. Come fanno sapere dal Comitato di Zona Via Tieri, quello di ieri è solo l’ultimo di una scia di violenza che sembra non voler arrestarsi, al punto che i residenti chiedono la ‘convocazione con urgenza del Tavolo per l’ordine e la sicurezza del Municipio’.

La lite per un ragazzo a Tor Bella Monaca

E se alle 17.50 in zona Cassia accadeva questo, sempre ieri poco prima, intorno alle 17.20, a Tor Bella Monaca due giovanissime hanno prima discusso animatamente, poi una di loro, una 14enne, ha tirato fuori il coltello e ha colpito la rivale in amore, una 17enne. Una violenta aggressione scaturita dai sentimenti che entrambe provano per un ragazzo, alla base una questione di gelosia. I quartieri sono diversi, ma la violenza è la stessa e protagonisti a Roma (e non solo) sono sempre più i giovani.