Roma, prima nasconde la cocaina sotto al sedile dell’auto, poi la lancia dal finestrino: ‘beccato’ 48enne

Roma. Non conosce sosta l’attività delle forze dell’ordine volta a reprimere i reati connessi all’uso di sostanze stupefacenti. In particolare, l’impegno degli agenti della Polizia di Stato si è concentrato nell‘area metropolitana ed ha permesso di arrestare tre persone. Di seguito il dettaglio delle operazioni effettuate.

Cocaina, armi e oltre 16mila euro nascosti in un casolare: in manette padre e figlio

I controlli antidroga della polizia

Il 40enne originario delle Filippine era a bordo del suo monopattino elettrico quando la pattuglia del commissariato Borgo, nel transitare in via dei Bastioni di Michelangelo, lo ha fermato per un semplice controllo. Ma l’uomo, sin dalla richiesta dei documenti, si è mostrato nervoso ed insofferente, ripetendo più volte al personale della Polizia di Stato di aver fretta di recarsi al lavoro al più presto. L’atteggiamento schivo del soggetto ha condotto ad un controllo più approfondito da parte degli agenti, i quali hanno successivamente rinvenuto diversi involucri di Shaboo indosso all’uomo, oltre una somma di 90 Euro.

L’attività di spaccio e l’arresto

Accompagnato quindi negli uffici del commissariato, nel prosieguo delle indagini, gli investigatori hanno potuto riscontrare l’attività di spaccio dello straniero anche tramite l’accesso al suo cellulare, dove erano presenti liste di nomi in agenda e le richieste di acquisto dello stupefacente. L’uomo è stato infine arrestato e la misura é stata convalidata da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Il vano tentativo di nascondere la cocaina

Mentre una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato di Porta Maggiore, transitando in via Luchino dal Verme, ha notato una persona all’interno di un’autovettura ferma che, al passaggio degli uomini in divisa, si è chinato come per occultare qualcosa sotto il sedile e successivamente disfarsene gettandola dal finestrino. Quindi gli agenti, scesi dal mezzo, hanno dapprima identificato l’uomo e successivamente recuperato, sull’adiacente marciapiede, un involucro di plastica risultato poi contenere diversi involucri di cocaina. Mentre indosso all’uomo, un 48enne italiano, all’interno di un marsupio che lo stesso portava in vita, sono stati rinvenuti altri involucri della stessa sostanza, oltre ad una somma in denaro pari a 150 Euro. Al termine dell’attività d’indagine, il 48enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con la convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.

I controlli al Laurentino 38

Infine, in zona Esposizione, nel quartiere Laurentino 38 – durante un servizio dedicato per reprimere lo spaccio di stupefacenti e svolto dagli uomini della Polizia di Stato del competente Distretto – è stata arrestata dalla polizia un’altra persona. Siamo in via Domenico Giuliotti, qui è sopraggiunto un taxi dal quale è sceso un uomo che, dopo aver preso contatti con un’altra persona gli ha consegnato dei soldi, ricevendo a sua volta 2 bustine. A questo punto sono intervenuti gli agenti interrompendo l’attività dello scambio, bloccando le 2 persone e sequestrando alcuni involucri di cocaina. Inoltre indosso ad uno dei due sono state anche trovate 130 Euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Ultimato il servizio, l’uomo, un romano di 37 anni, è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente, misura convalidata dall’Autorità Giudiziaria.