Roma: prima rubano le chiavi di casa, poi tentano il colpo: paura per una famiglia nella notte

Roma. Avevano sentito dei rumori sospetti provenire dalla porta d’ingresso principale, ma non credevano si trattasse di una rapina in corso. Poi, oltre ai rumori, anche dei movimenti improvvisi nella notte, non proprio rassicuranti. Erano due uomini alle prese con un tentativo di rapina in corso.

Due uomini tentano il colpo in una abitazione di Roma

I due malfattori stavano armeggiando davanti alla porta di un’abitazione ed erano sicuro di aver già incassato il colpo. Si, perché avevano anche le chiavi per poter entrare: chiavi derubate appositamente nei giorni precedenti ai padroni di casa malcapitati. Dunque, una piano congegnato in ogni dettaglio e da tempo. L’entrata doveva essere facile, la fuga ancora di più.

Le segnalazioni e l’intervento dei Carabinieri

Purtroppo per loro, però, alcuni condomini hanno notato tutto, e immediatamente hanno segnalato la rapina in corso al 112. Ad intervenire sono stati I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, nei pressi di via Filippo Smaldone. La casa appartiene ad una famiglia romana della zona. In flagranza di reato, invece, due uomini georgiani di 33 e 39 anni, ora gravemente indiziati di tentato furto aggravato in abitazione.

Con le mani nel sacco in via Filippo Smaldone

I militari hanno bloccato i due uomini proprio mentre erano alle prese con la porta d’ingresso. Avevano le chiavi, derubate in precedenza, e diversi attrezzi da scasso: due grimaldelli, una chiave inglese regolabile, uno spray di olio lubrificante e un paio di guanti da lavoro. Ora sono nelle mani degli inquirenti per poter procedere con il dovuto rito.