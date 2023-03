Roma, pusher incastrato dall’iscrizione in palestra sulla Cassia: arrestato insieme ai complici

Roma. Un controllo improvviso, inaspettato, da parte degli agenti di Polizia, lo aveva fatto sussultare. Ma dopo i primi momenti di concitazione, alla fine, il soggetto era riuscito a farla franca, ad evitare i controlli sfuggendo agli agenti, facendo perdere temporaneamente le sue tracce. Ma qualcosa durante la sua fuga aveva già lasciato una traccia indelebile sul suo conto, a partire dalla quale gli investigatori sono riusciti a scovarlo e a perquisire la sua abitazione. Il pusher è stato inchiodato dalla sua iscrizione in palestra. Ecco cosa è successo.

Roma, si aggira in strada con fare sospetto: 21enne nasconde la cocaina dietro una ringhiera

Pusher inchiodato dall’iscrizione in palestra

A febbraio era riuscito a sottrarsi ad un controllo di polizia ma, nella fuga, aveva perso la chiavetta magnetica di una palestra. Gli investigatori del commissariato Porta Pia sono così riusciti a rintracciarlo assieme ad altri due complici. È stato arrestato per spaccio un gambiano di 34 anni, insieme ad una 39enne keniota e ad un 39enne nigeriano. Nello specifico i poliziotti sono riusciti a risalire all’identikit dell’uomo grazie all’iscrizione presso una palestra sulla Cassia. Hanno quindi individuato la residenza dello straniero, un appartamento posto in via Al Sesto Miglio dove, dopo un ennesimo tentativo di far perdere le proprie tracce da parte dei sospettati, gli agenti sono riusciti a bloccare il gambiano assieme ad un altro complice.

Eroina e 26.000 euro in casa

Poiché entrambi sono stati trovati in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente e denaro di dubbia provenienza, gli investigatori hanno deciso di perquisire l’abitazione dell’uomo, dove è stata scoperta la terza complice che tentava di disfarsi di alcune sostanze stupefacenti gettandole nel WC. Al termine dell’operazione sono stati sequestrati circa 230 grammi tra eroina e cocaina e più di 26.000 euro. L’arresto nei confronti di tutti e tre gli indagati è stato convalidato.