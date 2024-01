Roma, ragazzini accendono petardi inesplosi: uno perde la mano, l’altro l’occhio

Tragedia a Roma Est, dove questo pomeriggio due adolescenti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale per essere rimasti feriti da dei petardi. I due 13enni rischiano ora gli arti dopo aver raccolto delle miccette da terra inesplose.

Pensavano di aver trovato delle miccette pronte all’uso, ma per due tredicenni al Casilino, nel quadrante Est di Roma, il pomeriggio ha assunto toni drammatici. Verso le ore 17.10 di lunedì 22 gennaio due ragazzini hanno raccolto da terra dei petardi inesplosi in via Borutta, tentando di dargli fuoco e lanciarli in aria.

Raccolgono un petardo inesploso: due tredicenni rischiano l’occhio e una mano

Purtroppo però la miccetta era già in fase di combustione e quando i due amici hanno tentato di riaccenderla, è esplosa in mano, ferendoli entrambi. I due sono stati trasportati in codice rosso all’Ospedale Bambin Gesù e al Gemelli. Uno di loro rischia la mano, ferita durante l’accensione, l’altro l’occhio.