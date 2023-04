Roma, ragazzini minacciati da un 19enne con un coltello mentre aspettano metro e bus: ‘Dovete darmi tutto’

Avvicinava i suoi coetanei e non certo per fare amicizia. Anzi, tutto il contrario: studiava bene le sue vittime, poi con una scusa cercava di farle cadere nella sua trappola. Una chiacchiera, poi l’incubo e quel coltello o martello fuori dalla tasca per intimorirle. Il suo scopo, quello di un 19enne romano, era solo uno: derubare i ragazzi, spesso in prossimità delle fermate di autobus e metropolitane, e portargli via soldi, smartphone, orologi di valore.

Tante rapine in tre mesi a Roma

Dopo mesi di indagini, i Carabinieri della Stazione di Roma Appia hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone la misura della custodia cautelare in carcere per il ragazzo, un 19enne romano, gravemente indiziato di una pluralità di rapine aggravate, in concorso con altre persone. I militari, grazie a una serie di accertamenti e controlli sotto la direzione della procura di Roma, sono riusciti a risalire a lui. A quell’autore di ben 8 rapine, aggravate dall’uso delle armi. E commesse, tra il novembre 2022 e il febbraio 2023, ai danni di coetanei.

Come agiva il ladro 19enne

Il 19enne avvicinava le sue vittime, le circondava nei pressi delle fermate di autobus e metro di Roma. Poi queste, sotto la minaccia di un coltello o un martello erano costrette a consegnare soldi contanti, smartphone o orologi di valore. Il ragazzo è stato identificato grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, ma prezioso è stato anche il successivo riconoscimento da parte delle vittime.

L’arresto, si trovava a Fonte Nuova

Il ragazzo, autore di 8 rapine, è stato trovato a Fonte Nuova. Lui che si era allontanato dalla abitazione dove viveva con la famiglia, ora è in carcere. Ed è stato arrestato perché indiziato di una pluralità di rapine ai danni di coetanei. Tutti giovanissimi.