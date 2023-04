Aggrediscono, rapinano e inseguono un gruppo di coetanee: baby gang “in rosa” davanti al giudice

Hanno tormentato un gruppo di coetanee, le hanno inseguite, derubate, spaventate, tanto da indurre le vittime, tre ragazzine, a chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine per essere lasciate in pace da quella baby gang in rosa che non sembrava per niente intenzionata a lasciarle andare. Su quei fatti, che si sono verificati il 30 gennaio del 2021, si è pronunciato il giudice dei minori che ha disposto per tre componenti della baby gang in azione in piazza del Popolo la messa in prova; mentre il capo della banda, una ragazza conosciuta con il nome della ‘Colombiana’, che proprio nel giorno dell’assalto a un gruppo di coetanee ha compiuto 18enni, risponderà di quei fatti davanti al magistrato ordinario. Tutte sono accusate di rapina.

Una ragazzina pesta il piede a una della banda e viene presa di mira

Tutto ha avuto inizio per caso. Un caso fortuito che ha voluto che proprio una ragazza, della stessa età delle componenti della gang, pestasse il piede di una della banda. Un errore costato caro alla ragazzina distratta che è stata presa di mira proprio dalla capo banda, la Colombiana, che ha pensato bene di scroccarle una sigaretta. Una richiesta prontamente esaudita, ma a condizione di essere lasciata in pace. Invece, scoprirà presto di essere la vittima predestinata della baby gang.

la banda insegue le vittime finchè queste ultime non chiamano le forze dell’ordine

L’hanno accerchiata, hanno iniziato ad infastidirla, tanto da richiamare l’attenzione di carabinieri che si trovavano in zona, liquidati subito chiarendo che si trattava di un gioco. Ma il cosiddetto ‘gioco’ è ripreso subito dopo che i militari si sono allontanati e ancora una volta la ragazzina viene presa di mira. Il gruppo di teppiste le infila le mani in borsa e le sottrae oggetti personali. Quest’ultima, insieme a un gruppo di amiche scappano, si rifugiano in un bar sperando di averla fatta franca. Una volta fuori, si trovano la gang un’altra volta alle coste e scappano di nuovo. Stavolta si rifugiano in un negozio, ma decidono di dare l’allarme alle forze dell’ordine.