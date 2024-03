Roma, rapina a mano armata al benzinaio: banditi in fuga con l’incasso

Rapina a mano armata nel primo pomeriggio a San Giovanni, dove due uomini hanno rapinato un benzinaio.

Una pistola puntata al volto per estorcere denaro: “Dacci i soldi”. Due uomini ieri pomeriggio, martedì 5 marzo, si sono parati dinnanzi al dipendente di un distributore di benzina all’altezza di Villa Fiorelli a Roma, costretto a cedere l’incasso ai malviventi, pena la vita. Coperti in volto e a bordo di uno scooter, gli hanno intimato subito di cedergli l’ammontare della giornata, costringendolo con l’arma puntata.

Rapina al distributore di benzina: “Dacci i soldi”

La rapina è avvenuta nel primo pomeriggio, verso le ore 17, a un distributore di benzina in piazza Castroreale, tra Lodi e il parco di Villa Fiorelli. Due uomini a bordo di uno scooter si sono lanciati verso il dipendente della stazione di benzina a volto scoperto e puntandogli la canna di una pistola contro. Per l’uomo, che ha rischiato la vita, non c’è stata altra scelta che cedere l’incasso: i due si sono dati alla fuga con 400 euro di bottino.

Al momento sono in corso le indagini e le autorità stanno rintracciando i soggetti.