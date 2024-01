Roma, rapine e furti in serie: quattro arresti in poche ore

La polizia ha arrestato a Roma quattro persone, in quanto indiziate di furto aggravato e rapina. Andiamo a vedere cosa è successo entrando nei dettagli.

Il lavoro della polizia a Roma

Nell’area della stazione Termini, i militari hanno fermato un ragazzo di origini cubane di 21 anni che avrebbe cercato di borseggiare due turisti nei corridoi della metropolitana. Le vittime si sono accorte del furto e hanno cercato di fermare il giovane, ma ne è nata una colluttazione.

Al termine degli accertamenti il ragazzo è stato arrestato perché indiziato del reato di rapina cosiddetta ‘impropria’ (si tratta di un tipo di rapina in cui la violenza o minaccia sono poste in essere successivamente alla sottrazione, al fine di assicurare a sé o al altri il possesso della cosa, o per procurare a sé o ad altri l’impunità).

I poliziotti hanno anche arrestato un uomo di origini somale di 37 anni indiziato del reato di furto aggravato. Nello specifico, i militari, percorrendo via Casilina, hanno notato una donna che chiedeva loro aiuto urlando di essere stata derubata del proprio cellulare, indicando la direzione di fuga dell’uomo. I poliziotti lo hanno prontamente bloccato e, dopo una perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di un bancomat rubato poco primainsieme a una borsa di un’altra donna.

Da Termini a Tor Tre Teste, raffica di arresti

Inoltre, i poliziotti sono intervenuti in via Tor Tre Teste a seguito della segnalazione di furto ai danni di un esercizio commerciale. Giunti sul posto, hanno arrestato un cittadino di origini romene di 44 anni. I poliziotti del commissariato Porta Pia, infine, hanno arrestato un cittadino di origini cubane di 37 anni per furto aggravato alla fermata metro Flaminio. Lo stesso, appena bloccato, ha ammesso di aver rubato lo zaino.

La procura ha chiesto ed ottenuto, per ogni arresto, la convalida dell’operato della polizia giudiziaria dal giudice per le indagini preliminari. Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.