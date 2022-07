Roma, riaperto al traffico il GRA all’altezza di Via Tiburtina: info utili

Aggiornamento GRA. Dopo la chiusura temporanea, è stato riaperto al traffico il Grande Raccordo Anulare precedentemente chiuso all’altezza di Via Tiburtina (km 29,800) per un incendio. Il fumo, in entrambe le direzioni, aveva invaso le carreggiate,

Il traffico, nelle due direzioni, era stato temporaneamente indirizzato in uscita su via Tiburtina. A gestire l’emergenza, il personale Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.

