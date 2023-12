Roma, rissa di Natale al Mc Donald: scontro tra bande, due feriti

Se le sono date di santa ragione. Due gruppi si sono affrontati nelle primissime ore del 25 dicembre, proprio nel giorno di Natale, all’interno del Mc Donald di Corso Francia a Roma. Il parapiglia è scoppiato alle 5 e 30. A un certo punto nel locale non s’è capito più niente e anche un addetto alla sicurezza, intervenuto per riportare la calma, è stato coinvolto, restando ferito.

Minacce, pugni e calci tra due gruppi rivali

In venti si sono pestati. Sono volate parole forti, minacce, ma anche calci e pugni. Tutto sembra sia scoppiato all’improvviso, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Due gruppi rivali, all’improvviso, hanno iniziato a menare le mani. Botte da orbi che sono terminate con un tentativo di investimento. Una delle due bande sembra che, a un certo punto, sia salita in auto e abbia pesino cercato di travolgere i ‘rivali’, rischiando di provocare una tragedia. In una manciata di secondi, però, è tornata la calma. Entrambi i gruppi si sono dileguati, lasciandosi dietro tanta paura tra quanti hanno assistito allo scontro e due feriti: il buttafuori e un 33enne.

L’intervento della Polizia e l’acquisizione dei video di sorveglianza

Intanto, però, i dipendenti del fast food avevano dato l’allarme. In breve sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Audizione dei presenti, ma soprattutto acquisizione dei video delle telecamere di sorveglianza, per tracciare un identikit dei componenti delle due bande rivali, oltre, naturalmente, a cercare di trovare una ragione per una rissa tanto violenta. Forse una parola di troppo o, magari i postumi dell’alcol al termine dei festeggiamenti della Vigilia di Natale. Solo le attività investigative potranno chiarire le cause dello scontro. Intanto dall’analisi delle immagini gli investigatori potranno, probabilmente, risalire agli autori e solo in quel caso decidere come procedere nei loro confronti.