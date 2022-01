Roma. Ritrovato Cloud, il 13enne scomparso

Ritrovato Cloud, il 13enne scomparso ieri mattina a Roma. Il ragazzino aveva fatto perdere le tracce dopo essere uscito di casa per andare a scuola, dove non era mai arrivato. Il disperato appello pubblicato dalla mamma aveva commosso tutti e in breve tempo aveva fatto il giro sui social, arrivando a migliaia di condivisioni, grazie alle quali sono arrivate le segnalazioni che hanno permesso di ritrovare il 13enne.

Ritrovato Cloud, il 13enne scomparso a Roma

Dopo una prima segnalazione che purtroppo si era rivelata non corretta, è arrivata una seconda telefonata che ha riacceso le speranze della mamma: Cloud veniva segnalato a Parco Leonardo, nei pressi della fermata Fiera di Roma/Commercity del bus 808. Immediatamente i genitori, così come i volontari dell’associazione Penelope Onlus, sono andati a vedere se si trattava del loro figliolo. Il ragazzo è stato effettivamente trovato in zona Parco Leonardo, in buone condizioni di salute. Dopo gli accertamenti di rito con le forze dell’ordine, Cloud è tornato a casa.