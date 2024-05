Roma, ruba centinaia di euro in pacchetti di gomme: arrestato

Gli agenti della polizia di Stato lo hanno sorpreso in un supermercato con diverse confezioni.

Si aggirava per un supermercato di via Licia indisturbato, pensando di non dare nell’occhio, ma il personale si è accorto che un 33enne stava invece depredando il punto vendita di merce dal valore di centinaia di euro. Gli investigatori della polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni e del Commissariato Celio hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, un 33enne italiano. L’uomo è stato sorpreso mentre rubava decine di pacchetti di gomme da masticare, occultate sotto gli abiti.

Ruba confezioni di gomme per centinaia di euro

Nello specifico, gli agenti, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Licia, nei pressi del quartiere Re di Roma, per una segnalazione di furto all’interno di un supermercato. I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato un uomo, 33enne italiano, già fermato da personale della vigilanza, accertando che lo stesso aveva asportato diverse confezioni di gomme da masticare, occultandole sotto la felpa, per un valore complessivo di 143 euro.

Stando ai successivi accertamenti, gli hanno appurato che il 33enne era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, dovendo espiare una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di furto ed evasione. Pertanto, al 33enne è stato notificato il provvedimento. Terminate le attività di rito l’uomo è stato tratto in arresto ed associato presso la casa circondariale di Rebibbia.

Clienti borseggiati nel supermercato a Ladispoli: “Bottino da 1.000 euro”

Gli episodi di furti nei negozi sono frequenti e prendono alla sprovvista il personale, che spesso si trova senza tutele o presidi di sicurezza sul posto a cui rivolgersi. Solo pochi giorni fa, a Ladispoli dove tre criminali avevano messo nel mirino una struttura di Viale Europa: a fermarli, dopo che il terzetto era riuscito a portare via alle ignare vittime i portafogli, sono stati i Carabinieri. Ingente la refurtiva recuperata e restituita ai legittimi proprietari: circa 1.000 euro in contanti contenuti negli svariati borselli che erano stati fatti sparire.