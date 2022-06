Roma, ruba sigarette e birra, poi ‘squarcia’ le gomme di tre auto: arrestato

Prima è entrato in un bar e ha pensato bene di rubare un pacchetto di sigarette e una birra, poi con un taglierino ha squarciato gli pneumatici di tre veicoli parcheggiati. Un pomeriggio di follia a Roma, in zona Castel Giubileo: protagonista un uomo di 49 anni, nato e residente in Austria, che in evidente stato di alterazione ha prima rubato nell’attività, poi ha iniziato a dare di matto in strada.

L’arresto dopo la fuga in zona Castel Giubileo

L’uomo ieri pomeriggio, intorno alle 19.45, ha fatto irruzione in un bar di Castel Giubileo e ha portato via un pacchetto di sigarette e una birra, prima di fuggire. Ma non è tornato a casa, non si è calmato e quel ‘colpo’ certo non gli è bastato perché con un taglierino ha pensato bene di squarciare le gomme di tre veicoli in sosta.

Sul posto sono arrivati gli agenti di Polizia con due volanti: il 49enne ha cercato di disfarsi dell’arma, ma invano. Perché in pochi minuti è stato bloccato e arrestato: ora dovrà rispondere di furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.