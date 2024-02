Roma, rubano 200 chili di rame e tentano la fuga: arrestato un 46enne

Ha tentato di darsi alla fuga su via Ostiense dopo aver rubato 200 kg di rame, ma la sua folle corse è stata interrotta da una pattuglia dei carabinieri, che lo ha arrestato in flagrante.

Inseguimento notturno sull’Ostiense per un 46enne romeno, già noto alle autorità. I carabinieri della stazione di Roma Garbatella hanno arresto l’uomo perché indiziato di furto aggravato in concorso. I militari infatti hanno sospettato, dall’atteggiamento, che due uomini stessero conducendo attività illecite e, seguendolo con una volante, hanno avuto modo di appurare il 46enne insieme al suo complice avesse appena derubato una società elettrica di 200 kg di rame.

Ruba 200 kg di cavi di rame a una società elettrica: arrestato 46enne romeno

Nella circostanza, la pattuglia dei carabinieri ha notato due uomini che con atteggiamento sospetto si allontanavano frettolosamente con un carrello da un deposito di fornitura di energia elettrica – centrale Montemartini di via Ostiense. Quando i due uomini hanno avuto la percezione che i carabinieri li stessero per fermare per un controllo, i due si sono dati alla fuga, ma solo uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il 46enne è stato prontamente bloccato. I militari ha scoperto in suo possesso di 200 kg di rame che, era stato precedentemente asportato dalla società di energia elettrica, dove si era introdotto dopo aver forzato il cancello d’ingresso. Recuperato il rame e restituito al responsabile della società, che ha presentato denuncia e querela, l’indagato è stato arrestato e condotto in caserma e messo a disposizione del Tribunale di Roma, che ha convalidato l’arresto e disposto per lui il divieto di dimora nel comune di Roma.

Rocambolesco inseguimento a Roma, non si ferma all’alt e scappa: Suv in fuga dai Carabinieri

Solo pochi giorni fa, un’altra operazione ha visto i carabinieri di Roma impegnati in un rocambolesco inseguimento. Un controllo di pochi istanti è diventato un inseguimento all’ultima curva. È successo il 12 gennaio pomeriggio in via Prenestina a Roma, quando la pattuglia dei carabinieri ha intimato l’alt a un veicolo, ma quest’ultimo non si è fermato. Alla guida un uomo che accelerava e tirava dritto, a quel punto le Forze dell’Ordine hanno fatto scattare l’inseguimento.

Una rincorsa che è durata, all’incirca per 3 chilometri, poi l’uomo alla guida – ormai braccato – non può ha potuto far altro che arrendersi. Il blocco successivo dei militari ha portato alle analisi dettagliate che hanno visto il guidatore in possesso di cocaina per uso personale e senza patente. Mai conseguita. Le autorità hanno sequestrato il veicolo, un Suv, e la droga. Successivamente si è proceduto all’arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, inoltre si è registrata anche un’ulteriore denuncia poiché l’uomo non ha voluto sottoporsi al drug test.