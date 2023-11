Roma, scatta l’allarme antincendio nella Metro A ma… È un errore: due stazioni chiuse

Momenti di panico nella Metro A di Roma. Scompiglio momentaneo tra i passeggeri che oggi, venerdì 24 novembre, si sono ritrovati nel pieno di un guasto tecnico all’ora di pranzo, mentre viaggiavano in direzione Termini. Alle ore 13 è scattato infatti l’allarme antincendio mentre il treno si trovava all’altezza della fermata, con tanto di fumo che spaventato gli utenti.

Panico generalizzato sulla metro A, ma il guasto era un errore

Atac è così intervenuta per chiudere le stazioni di Termini e Repubblica, dove è stato fatto evacuare il treno, mettendo così in sicurezza i viaggiatori. Minuti col fiato sospeso, tra chi sfoderava il telefono per riprendere le scene del treno avvolto nel fumo in galleria e chi, invece, cercava di capire a cosa fosse dovuto tanto trambusto. Gli altoparlanti di InfoAtac hanno rassicurato immediatamente le persone che il servizio, nonostante i disagi, fosse attivo su entrambe le direzioni.

Così come è sopraggiunto il fumo, d’un tratto l’allarme è rientrato. Atac ha smentito incidenti, anomalie o guasti: i sensori antincendio si sarebbero attivati per errore. Secondo Atac, complice del falso allarme potrebbe essere stata la ventilazione alta, che avrebbe portato a far alzare della polvere in aria, facendo credere fosse fumo. I tecnici hanno così resettato il sistema e riaperto gli ingressi delle stazioni della metro A Repubblica e Termini, rassicurando i viaggiatori che la linea è attiva e procede regolare su tutta la linea.