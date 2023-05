Roma, scavalcano la recinzione per imbrattare i muri con le bombolette spray: nei guai due ragazzi spagnoli

Roma. Volevano fare irruzione e, stando al materiale ritrovato nei loro zaini, anche imbrattare parte della struttura, magari con qualche disegno dal dubbio valore estetico o artistico. Pur concedendo il beneficio del dubbio sulla resa estetica della loro opera, si è trattato comunque di un reato, per cui ora, due giovani ragazzi spagnoli, sono stati comunque denunciati a piede libero per violazione di domicilio, con conseguente segnalazione alla Procura. Ecco il dettaglio dalle sale stampa dei Carabinieri.

Il fatto è accaduto la scorsa notte, precisamente in Via Lucrezia Romana, quando il personale della vigilanza privata ha sorpreso due cittadini spagnoli, di 22 e 25 anni, che unitamente ad un altro soggetto datosi alla fuga, intenti a scavalcare il cancello di recinzione della sede di un gruppo bancario lì presente. A seguito della segnalazione al 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono rapidamente intervenuti sul posto dove hanno identificato i due giovani, trovati in possesso di due zaini contenenti 18 bombolette spray di vari colori che sono state sequestrate. Da una prima verifica non sono emerse tracce di eventuali imbrattamenti o danni alla struttura. I due sono stati comunque denunciati a piede libero per violazione di domicilio e segnalati alla Procura.