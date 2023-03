Roma, spruzza spray al peperoncino contro una neonata e fugge: ora è caccia all’uomo

Lo cercano da ieri mattina, da quando ha creato in panico su un tram della linea 2, all’altezza di piazzale Flaminio. Il clochard che ha spruzzato contro i passeggeri e anche contro una neonata di pochi mesi lo spray al peperoncino ha fatto perdere le sue tracce subito dopo aver spaventato e aggredito con lo spray urticante i viaggiatori sul mezzo pubblico.

Il clochard spruzza lo spray al peperoncino anche contro una neonata

I sanitari del 118 sono accorsi insieme ai Carabinieri che sono ancora sulle tracce dell’uomo. Tanta la preoccupazione per le persone raggiunge da quella sostanza. Particolare attenzione ha destato il caso della piccina di pochi mesi anche lei vittima dello spray al peperoncino. La mamma della bimba deve aver temuto il peggio. I vagiti della piccola hanno fatto preoccupare tutti i passeggeri del tram, spaventati all’idea che la neonata potesse aver avuto conseguenze più serie. E i sanitari hanno controllato con attenzione la piccola. Gli occhi della bambina erano estremamente arrossati. Per un po’ anche i medici hanno temuto il peggio, di fronte a un ‘fagottino’ disperato che piangeva dal dolore. Per fortuna, però, al termine degli accertamenti svolti, è risultato che la piccolina non ha riportato conseguenza alcuna da quell’aggressione.

La lite per una sigaretta accesa sul tram

Tutto è successo per una sigaretta. Il clochard si trovava anche lui sul mezzo pubblico e stava fumando, quando qualcuno lo ha invitato a spegnere la sigaretta. Fumare è, ovviamente, vietato sul tram. Ma l’uomo ha proseguito imperterrito. Un passeggero, con maggiore risolutezza, ha raggiunto il clochard invitandolo nuovamente a smettere e il senzatetto di tutta risposta, gli ha spruzzato contro lo spray al peperoncino, continuando a utilizzarlo nel mezzo contro più viaggiatori, tra i quali la piccolina di pochi mesi.

Ora i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e stanno svolgendo tutte le indagini utili a risalire all’identità del clochard che ha provocato il caos sul tram.