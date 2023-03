Roma, massacra di botte l’ex compagna fuori la Caritas: arrestato clochard

Arrestato per aver pestato in varie occasioni la sua ex compagna. La vicenda ha come protagonisti due senzatetto, ma non per questo si tratta di fatti meno gravi. Un clochard 35enne di nazionalità polacca, B.B. è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di San Lorenzo, per atti persecutori e lesioni nei confronti della sua ex compagna, finita troppe volte in ospedale per le botte subite, ma per proteggere il suo ex e per evitare problemi aveva sempre dichiarato di essere stata vittima di incidenti. Fino a quando esasperata, e probabilmente anche spaventata ha chiesto aiuto ai militari.

L’ultima aggressione fuori la Caritas di via Marsala

L’ultimo episodio si è consumato davanti alla Caritas di via Marsala, a Termini, davanti agli occhi di tanti testimoni che hanno chiesto l’intervento degli uomini dell’Arma che sono, poi, riusciti a convincere la vittima a sporgere denuncia contro quel compagno violento.

Tante, troppe le aggressioni che la donna era stata costretta a subire. Episodi che si susseguivano con cadenza periodica, nei quali l’uomo spesso anche ubriaco, massacrava di botte e minacciava la donna. Sono stati proprio gli investigatori a ricostruire alcune vicende: una volta il polacco le aveva incendiato il giaciglio nel quale la vittima stava dormendo, in un’altra la aveva riempita di calci mentre si trovava sotto una coperta e ancora, in un’altra occasione l’aveva presa a testate. Insomma un crescendo di violenza andata avanti per oltre un anno, fino all’episodio che si è verificato fuori alla Caritas di Termini.

L’intervento dei carabinieri

In quell’occasione era stato chiesto l’intervento dei militari che non si erano fatti attendere, ma occorreva la denuncia della donna per poter procedere nei confronti del 35enne. E alla fine la vittima degli abusi s’è convinta e i carabinieri hanno potuto procedere all’arresto di quel compagno-orco, segnando la fine delle violenze per la giovane senzatetto.