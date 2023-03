Tentato omicidio a Torvaianica, aggredisce la compagna e la cosparge di alcol: ‘Ti ammazzo’

Ha prima aggredito la sua compagna, poi le ha cosparso il corpo di alcol etilico. Perché aveva un solo obiettivo: darle fuoco, ammazzarla. Questo è quello che è successo a Torvaianica, sul lungomare delle Sirene, nella notte di sabato: è qui che una pattuglia dei Carabinieri, dopo la richiesta di aiuto di alcuni passanti che hanno contattato il numero di emergenza 112, è intervenuta.

Tentato omicidio a Torvaianica nella notte di sabato

Una volta arrivati sul lungomare delle Sirene, i Carabinieri hanno immediatamente soccorso la donna. Ed è stata proprio lei , subito dopo, a raccontare cosa era successo: prima la lite violenta con il compagno, l’aggressione. Poi lui che le cosparge il corpo con l’alcol etilico per darle fuoco. La donna, fortunatamente, è riuscita a fuggire di casa, a chiedere aiuto in strada. E a mettersi in salvo.

Le minacce di morte ai Carabinieri

Come se non bastasse l’uomo violento, un 41enne originario di Roma, che nel frattempo era rimasto in casa, alla vista dei Carabinieri ha pensato bene di scagliarsi anche contro di loro. E, armato di coltello e forbici, li ha minacciati di morte: loro dovevano andare via, non potevano fermare il suo folle piano. I militari, con non poche difficoltà, sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo.

L’arresto

Il 41enne, quindi, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia. E ora dovrà rispondere di tentato omicidio e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Lui che prima ha aggredito la compagna, ha tentato di ucciderla. E, poi, si è scagliato con tutta la sua forza e con tutta la sua rabbia contro i Carabinieri. Che sono riusciti a mettere in salvo la donna, affidandola alle cure del personale sanitario del 118, e a bloccare l’uomo. Per lui si sono aperte le porte del carcere.