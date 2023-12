Roma, scivola in piazza San Calisto e batte la testa: salvata turista australiana

E’ stato tempestivo e provvidenziale l’intervento delle pattuglie della polizia di Roma Capitale, in servizio nelle zone della movida del centro cittadino. Gli agenti si sono resi conto che una turista australiana di 53 anni aveva battuto la testa, scivolando in piazza San Calisto e aveva iniziato a perdere molto sangue.

Gli operanti hanno soccorso immediatamente la donna, che cercava invano di alzarsi, ricadendo più volte in terra, trasportandola al nosocomio più vicino. In questo modo le hanno assicurato le cure mediche del caso, evitandole l’attesa legata all’arrivo dei mezzi di soccorso, che le sarebbe potuta costare la vita.

Gli agenti hanno poi, come consuetudine, provveduto a sanzionare 56 esercizi commerciali per varie irregolarità amministrative riscontrate, a Trastevere, Campo de’ Fiori, rione Monti, tridente, Pigneto, Parioli, Ponte Milvio, piazza Bologna, San Lorenzo, Eur e Ostia.

Sanzionati otto minimarket

Otto i minimarket sanzionati perché trovati aperti oltre l’orario consentito, 20 i verbali per errato conferimento dei rifiuti, 3 per occupazione di suolo pubblico abusiva e 2 per schiamazzi e musica ad alto volume. Non sono mancati i controlli per violazioni al codice della strada, con quasi 1.200 sanzioni per comportamenti scorretti alla guida e 16 patenti ritirate.