Roma, scompare da Tor Bella Monaca: trovato morto Giuseppe, aveva 70 anni

Lo hanno cercato ovunque, hanno ‘tappezzato’ i social di annunci, con tanto di fotografia, si sono rivolti alla trasmissione Chi l’ha visto? pur di riportarlo a casa. I familiari di Abdelkader Ossayef, conosciuto anche come Giuseppe, ce l’hanno messa tutta, ma purtroppo ogni speranza ora è caduta nel buio perché l’uomo, scomparso da domenica 4 giugno, è stato trovato morto.

Giuseppe scomparso da Tor Bella Monaca è stato trovato morto

Giuseppe, affetto da Alzheimer, era scomparso domenica 4 giugno da Roma, da largo Ferruccio Mengaroni, in zona Tor Bella Monaca, lì dove è molto conosciuto. E lì dove tutti sono ancora scossi e increduli: non riescono a capacitarsi, a credere che l’uomo sia stato trovato, ma purtroppo morto. L’uomo era uscito di casa intorno alle 23, senza telefono e senza documenti.

La figlia Nadia ha cercato fino alla fine di riportarlo a casa e sui social aveva subito lanciato un appello, nel quale aveva fornito una descrizione utile per rintracciarlo: “Indossa una t-shirt bianca, un paio di jeans, è alto 1,83 cm, ha 70 anni, i capelli grigio/bianchi, un po’ di barba bianca, gli occhi scuri, uno più chiaro di un altro a causa della cataratta. Parla italiano, arabo e francese”. La macchina della solidarietà si era messa da subito in moto: condivisioni, appelli, vicinanza alla famiglia. Nulla di tutto questo, però, è servito a riportare l’uomo, un 70enne, a casa.

La vicinanza di Tor Bella Monaca (e non solo)

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza, molte le persone che hanno pensato bene di stringersi attorno al dolore della famiglia. “Grazie a tutti, papà non c’è più” – ha scritto Nadia sui social, sugli stessi canali dove aveva cercato disperatamente il papà. Lei che la settimana scorsa si era rivolta alla trasmissione Chi l’ha visto? per chiedere l’aiuto di tutti. Purtroppo invano. “È arrivata la notizia che non avremmo mai voluto avere: Giuseppe è stato ritrovato privo di vita” – scrive una residente di Tor Bella Monaca, seguita da decine e decine di commenti. Ora restano i se, i ma e quella triste realtà da dover accettare.