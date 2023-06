Scompare da Tor Bella Monaca, l’appello social della figlia: ‘Aiutateci a ritrovarlo è malato’

Lo cercano disperatamente dalla tarda serata di domenica 4 giugno, da quando è scomparso in largo Ferruccio Mengaroni, in zona Tor Bella Monaca a Roma. I familiari sono estremamente preoccupati per Abdelkader Ossayef, conosciuto anche come Giuseppe, in quanto è affetto da Alzheimer. A lanciare l’appello è la figlia Nadia con un post sui social, nel quale fornisce anche la descrizione dell’uomo. “Indossa una t-shirt bianca e – scrive la donna – un paio di jeans, è alto 1,83 cm, ha 70 anni, i capelli grigio/bianchi, un po’ di barba bianca, gli occhi scuri, uno più chiaro di un altro a causa della cataratta. Parla italiano, arabo e francese”.

La figlia lancia un appello sui social per ritrovare Abdelkader Ossayef

Si tratta di ore di apprensione per amici e familiari dell’uomo scomparso, in quanto “gira in stato confusionale essendo affetto da Alzheimer”. E il popolo social ha risposto prontamente alla richiesta di aiuto, con centinaia di condivisioni che si spera possano essere utili a rintracciare il 70enne, ma anche messaggi di vicinanza all’autrice del post e alla famiglia. È grande l’apprensione per le sorti dell’uomo a causa del suo stato di salute. In tanti si stanno prodigando per trovarlo, ma al momento non sembrano esserci stati avvistamenti.

Grande il cordone di solidarietà che si è creato intorno alla famiglia dell’uomo scomparso

La figlia nella sua richiesta di aiuto sottolinea: “Se vi capita di incontrarlo, vi chiedo, gentilmente, di contattare le forze dell’ordine o di scrivermi in privato”. Un cordone di solidarietà si è creato intorno alla donna spaventata e preoccupata per suo padre. Purtroppo l’umo è uscito di casa senza documenti né cellulare, risulta quindi estremamente difficile rintracciarlo. Ma le ricerche proseguono da parte delle forze dell’ordine, di familiari ed amici che si stanno adoperando con ogni mezzo per rintracciare Abdelkader Ossayef nel minor tempo possibile.