Mattia Esposito è stato ritrovato: ‘Sta bene’, parla la mamma del 17enne scomparso a Roma

Mattia Esposito, il 17enne scomparso martedì 30 maggio, è stato ritrovato. Si è trattato di ore di grande preoccupazione e apprensione per le sorti del ragazzo che era uscito di casa per andare a scuola, ma ha fatto perdere le sue tracce. Le richieste di aiuto da parte dei familiari sono state numerose. Si sono rivolti anche alla trasmissione condotta da Federica Scairelli, Chi l’ha visto.

La mamma di Mattia dà la benna notizia

Solo qualche ora fa, però, è arrivata la bella notizia. È stata mamma Francesca a comunicare che il suo Mattia ‘è appena stato ritrovato e sta bene’. È la fine di un incubo e non solo per la madre del 17enne, ma per tutti i familiari e gli amici che in queste interminabili ore si sono prodigati per riuscire a rintracciare il ragazzo. Appelli social e ricerche disperate, anche tramite il Comitato scientifico Ricerca Scomparsi Odv, spese tra le giornate di martedì e mercoledì, fino alla bella notizia di poche ore fa.

Cosa sarà successo in queste 48 ore?

Sicuramente Mattia avrà molto da raccontare. Dovrà spiegare quel che è successo, se si è trattato di un allontanamento volontario o di altro. In ogni caso, sicuramente, verrà sommerso di domande e non solo da parte degli inquirenti, ma soprattutto da parte di una mamma che in 48 ore deve essere stata in preda alla disperazione, soprattutto quando il telefono di suo figlio squillava a vuoto, fino a essere arrivata probabilmente anche a pensare al peggio.

Per fortuna la vicenda sembra proprio essersi chiusa nel migliore dei modi e sono tantissimi gli amici e conoscenti che stanno inviando i loro messaggi alla famiglia del 17enne per manifestare gioia e soddisfazione per l’epilogo di una storia che aveva messo in agitazione e grande stato di apprensione anche chi Mattia non lo conosceva.