Roma, scontro tra due auto: una si ribalta (FOTO)

Ancora un incidente a Roma, ancora uno scontro tra due auto. Questa volta è successo intorno alle 8 in via Don Primo Mazzolari, all’altezza della scuola Romero: è qui che due vetture, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrate. E ora su quella strada si procede a senso alternato per consentire ai caschi bianchi, che sono sul posto, di effettuare tutti i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica.

Incidente in via Don Primo Mazzolari

A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, due auto: una, la Renault Clio, stando alle foto, è finita sul ciglio del marciapiede, l’altra, una Opel Agila, invece, al centro della strada si è ribaltata. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito in modo grave: il conducente e il passeggero della Renault sono stati trasportati in ospedale in codice azzurro, mentre le due persone che viaggiavano a bordo dell’Opel Agila sono state state portate nel nosocomio in codice giallo.

Sul posto ci sono gli agenti della Polizia Locale: a loro il compito di capire cosa sia successo, di ricostruire l’esatta dinamica. Intanto, i residenti continuano a dire che lì si corre troppo, che quella strada è pericolosa.

(Foto Catt Colle Degli Abeti)