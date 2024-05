Roma, scooterista si schianta contro un’auto: chiusa una parte di via Ostiense

L’uomo è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale.

Non sono ancora chiare le ragioni per cui questa mattina un uomo, a bordo del suo scooter, si sia schiantato contro un auto in sosta. L’incidente, avvenuto su via Ostiense, ha visto come vittima un 49enne, trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma.

Si schianta contro un’auto in sosta: 49ennne soccorso d’urgenza

L’uomo si trovava questa mattina, intorno alle ore 12, a bordo del suo veicolo su via Ostiense, all’altezza dell’incrocio con via dei Conciatori. Il 49enne procedeva sul suo scooter Honda Integra in direzione Basilica San Paolo quando improvvisamente ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro una Ford Ecosport. L’auto, intestata a un 75enne, si trovava in sosta quando l’Honda integra l’ha colpita violentemente.

Il 49enne è rimasto ferito gravemente ed è stato necessario richiedere l’intervento del 118 per trasportarlo all’ospedale San Camillo di Roma. Le cause che hanno comportato il malore sono ancora in via di accertamento, tuttavia l’episodio ha richiesto la chiusura del tratto di strada, con una riduzione di carreggiata su via Ostiense all’altezza di via dei Conciatori, in direzione Basilica San Paolo. Sul posto per accertamenti è giunta la polizia locale.

Grave incidente in moto: 19enne elitrasportato a Roma

E’ il secondo incidente della giornata per un motociclista. Solo poche ore fa un 19enne stava tornando a casa, quando un imprevisto ha interrotto il rientro e reso necessario l’intervento sanitario d’urgenza, via elisoccorso. Mattinata col fiato sospeso per un ragazzo che questa mattina è rimasto vittima di un incidente a Latina, su strada Borgo Sabotino. Il giovane era a bordo della moto, quando purtroppo ha perso il controllo del veicolo.